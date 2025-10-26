Ричмонд
Глава РФПИ Дмитриев: Рубль стал самой успешной валютой 2025 года

Кирилл Дмитриев заявил, что российский рубль в текущем году укрепился на 40% по отношению к доллару.

Источник: Комсомольская правда

Российский рубль стал самой успешной валютой в 2025 году. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в обращении по итогам третьего дня переговоров с представителями Соединенных Штатов.

«Рубль в том числе укрепился на 40% по отношению к доллару в этом году и стал самой успешной валютой этого года», — сообщил спецпредставитель президента России.

Дмитриев также рассказал, что пояснил администрации США состояние экономики России, которая в настоящий момент чувствует себя прекрасно.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении глава Минфина России Антона Силуанова, что укрепление рубля связано с жесткой денежно-кредитной политикой Центрального Банка РФ. Министр также отметил уменьшение импорта при сохранении прогнозов по экспортному поступлению.

