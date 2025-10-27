ЕС остается главным покупателем российского СПГ

Согласно приведенной информации, в период с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года на страны ЕС пришлось около половины всего экспорта российского сжиженного газа. Китай и Япония заняли второе и третье места с долями в 22% и 18% соответственно. При этом Евросоюз также является главным покупателем российского трубопроводного газа, импортировав около 35% его объемов, тогда как Китай закупил 30%, а Турция — 29%.