Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказал эксперт

Курс доллара в ноябре будет колебаться в диапазоне 81−84 рубля.

Источник: ДЕЙТА

Такой прогноз в беседе с изданием «Газета.ру» озвучил инвестиционный аналитик «Гарда Капитал» Александр Бахтин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, нынешнее движение курса рубля к доллару соответствует обычной дневной волатильности, связанной с приближением налогового периода.

Разовые продажи валюты российскими экспортерами в период, когда есть дополнительные объемы, иногда вызывают укрепление рубля, и до начала следующей недели курс может быть опущен ниже 81 рубля.

«Рост стоимости доллара начнется с первых чисел ноября и продолжится до завершения фискальных платежей», — заявил Бахтин.

Эксперт также отметил, что баланс между импортом и экспортом смещается в пользу ухудшения положения рубля. Увеличение расходов государственного бюджета, компаний и домохозяйств оказывает негативное воздействие на национальную валюту, и к концу года курс доллара может достигнуть уровня 85−88 рублей.