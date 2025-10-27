Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказал эксперт

Эксперт также отметил, что баланс между импортом и экспортом смещается в пользу ухудшения положения рубля. Увеличение расходов государственного бюджета, компаний и домохозяйств оказывает негативное воздействие на национальную валюту, и к концу года курс доллара может достигнуть уровня 85−88 рублей.