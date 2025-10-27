Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказал эксперт

Такой прогноз в беседе с изданием «Газета.ру» озвучил инвестиционный аналитик «Гарда Капитал» Александр Бахтин, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, нынешнее движение курса рубля к доллару соответствует обычной дневной волатильности, связанной с приближением налогового периода.
Разовые продажи валюты российскими экспортерами в период, когда есть дополнительные объемы, иногда вызывают укрепление рубля, и до начала следующей недели курс может быть опущен ниже 81 рубля.
«Рост стоимости доллара начнется с первых чисел ноября и продолжится до завершения фискальных платежей», — заявил Бахтин.
Эксперт также отметил, что баланс между импортом и экспортом смещается в пользу ухудшения положения рубля. Увеличение расходов государственного бюджета, компаний и домохозяйств оказывает негативное воздействие на национальную валюту, и к концу года курс доллара может достигнуть уровня 85−88 рублей.