Россиянам объяснили, как накопить на пенсию с 20 лет при любой возможности

Формировать пенсионные накопления с начала карьеры — самый надежный способ создать капитал к старости. Подобное мнение выразил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ) Сергей Беляков.
Эксперт уточнил, что это можно сделать через любой НПФ, с помощью корпоративных пенсионных программ или путем заключения личного пенсионного плана.
«Если вы еще не решили — копить ли на пенсию и хотите просто собрать значительную сумму, чтобы потом уже решить, как ей распорядиться, то вам подойдет Программа долгосрочных сбережений (ПДС)», — сказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт отметил, что ключ к высокой доходности ПДС — государственное софинансирование и налоговые вычеты. При регулярном взносе в 3000 рублей в месяц и финансовой дисциплине за 15 лет можно сформировать капитал более 2,2 миллиона рублей.
Ранее Соцфонд напомнил о масштабной индексации пенсий с 2026 года.