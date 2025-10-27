Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, как накопить на пенсию с 20 лет при любой возможности

Глава НАПФ Беляков посоветовал россиянам копить на пенсию с первых зарплат.

Источник: Комсомольская правда

Формировать пенсионные накопления с начала карьеры — самый надежный способ создать капитал к старости. Подобное мнение выразил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ) Сергей Беляков.

Эксперт уточнил, что это можно сделать через любой НПФ, с помощью корпоративных пенсионных программ или путем заключения личного пенсионного плана.

«Если вы еще не решили — копить ли на пенсию и хотите просто собрать значительную сумму, чтобы потом уже решить, как ей распорядиться, то вам подойдет Программа долгосрочных сбережений (ПДС)», — сказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт отметил, что ключ к высокой доходности ПДС — государственное софинансирование и налоговые вычеты. При регулярном взносе в 3000 рублей в месяц и финансовой дисциплине за 15 лет можно сформировать капитал более 2,2 миллиона рублей.

Ранее Соцфонд напомнил о масштабной индексации пенсий с 2026 года.