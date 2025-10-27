Крупный приморский крабодобытчик подал заявление о самобанкротстве

Очередное заседание Арбитражного суда Приморского края по делу о взыскании компании в доход РФ запланировано на 31 октября. В ходе предварительного судебного заседания акционеры «Восток-1» заявили, что они добровольно передают акции предприятия в собственность государства, а проект мирового соглашения направлен в Генпрокуратуру уже во второй редакции. Но шансы, что будет согласован такой вариант, близки к нулю.