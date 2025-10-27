Крупный приморский крабодобытчик подал заявление о самобанкротстве

Владельцы приморского рыболовецкого колхоза «Восток-1», активы которого могут быть переданы в собственность государства по иску Генпрокуратуры, выбрали нестандартный способ защиты. Компания подала в Арбитражный суд Приморского края заявление о собственном банкротстве, сумма исковых требований составляет чуть более 240 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Отметим, что в соответствии с законом о банкротстве, руководитель (в данном случае Александр Сайфулин) должен заявить о несостоятельности компании, если она не может выполнять свои обязательства по долгам.
Заявление поступило в суд 22 октября 2025 года, к производству пока не принято. Ранее подобную процедуру в Приморье из крупных предприятий использовало АО «Восточная верфь», подавшее иск о самобанкротстве в 2022 году.
На начало 2025 года рыбколхоз «Восток-1» был достаточно эффективным предприятием. Выручка в 2024 году составила 3,8 млрд рублей, чистая прибыль — 217,8 млн рублей. При этом кредиторские обязательства на начало 2025 года составили 2,549 млрд рублей, а это уже серьезно.
По итогам первого полугодия 2025 года прибыль предприятия, как минимум, не снизилась. Но у бизнеса начались серьезные проблемы совершенно в иной плоскости.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, 25 августа Генпрокуратура РФ, действующая в интересах РФ в лице министерства сельского хозяйства, подала иск к колхозу и его собственникам. Среди ответчиков — генеральный директор предприятия Александр Сайфулин, бывший генеральный директор Александр Передня, Алексей Кумшатский, Яков Шевченко и члены семьи Шегнагаевых (Валерий Шегнагаев собственно и создал успешное рыбодобывающее предприятие еще в 90-х). По версии Генпрокуратуры, все они являются совладельцами компании. Также в числе ответчиков указаны компании Global Seafood Corp. и Oriental Pacific Co. Ltd (обе — Республика Корея), North Pacific Corp. (США) и Росрыболовство.
Генпрокуратура, в частности, намеревается взыскать с «Восток-1» ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам, в размере 37,6 млрд рублей.
Нет квот — нет прибыли.
Очередное заседание Арбитражного суда Приморского края по делу о взыскании компании в доход РФ запланировано на 31 октября. В ходе предварительного судебного заседания акционеры «Восток-1» заявили, что они добровольно передают акции предприятия в собственность государства, а проект мирового соглашения направлен в Генпрокуратуру уже во второй редакции. Но шансы, что будет согласован такой вариант, близки к нулю.
При этом на 19 ноября назначено заседание в арбитраже по иску Росрыболовства об изъятии у колхоза квот на вылов. А это очень серьезный удар по функционированию предприятия.
Рыболовецкий колхоз «Восток-1» был учрежден во Владивостоке в 1991 году. Компания занимается ловлей глубоководного краба-стригуна, а также других морепродуктов. Флот колхоза состоит из пяти краболовов, восьми ярусоловов и двух транспортных судов.
В последние года «Восток-1» выпускал до 15 тонн крабовой продукции и до 20 тонн мороженой рыбы в сутки прямо на судах, его суда вели промысел в Японском, Охотском и Беринговом морях.
Активами компании также являются уникальные технологии, позволяющие добывать глубоководные виды рыбы (макрурус и угольная рыба) и краба (краб-стригун) на глубинах до 3 километров.