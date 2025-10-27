Холдинг «Ростех» разработал дистанционный уничтожитель печатных плат

Входящий в структуру «Ростеха» холдинг «Росэл» разработал инновационную технологию, которая значительно повысит уровень информационной безопасности специальной техники. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе государственной корпорации.
«Холдинг “Росэл” Государственной корпорации “Ростех” создал технологию, способную повысить защиту информации в специальной технике», — подчеркнули в пресс-службе.
В официальном сообщении уточняется, что суть ноу-хау заключается в дистанционном управлении точечным повреждением печатных плат бортовых компьютеров. При наступлении чрезвычайной ситуации по специальному алгоритму слабым электрическим сигналом подаётся команда на конкретный элемент платы, который физически выгорает, рассказали представители госкорпорации.
«В результате полностью исключается любой несанкционированный доступ к закрытой информации», — отметили в «Ростехе».
Ранее стало известно, что всего за первые шесть месяцев 2025 года госкорпорация «Ростех» поставил в Вооруженные силы России 65 процентов от годового плана особенно востребованного вооружения.