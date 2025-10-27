Ричмонд
Завершается ремонт дороги к селу Черная Речка в Хабаровском районе

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае близится к завершению обновление участка дороги, ведущей к селу Черная Речка. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

На пятикилометровом участке региональной трассы «Подъезд к селу Черная Речка» завершены основные виды ремонтных работ. Специалисты очистили полосы отвода, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили остановочные павильоны, нанесли разметку и смонтировали дорожные знаки.

Общий объем финансирования проекта составил более 115 миллионов рублей. Из них 112,1 миллиона выделено из федерального бюджета, 3,6 миллиона — из регионального. Завершить ремонт планируется до конца октября.

Ранее в этом году в Хабаровском районе завершили капитальный ремонт моста и участка дороги протяженностью 179 метров, ведущей к селу Черная Речка. Этот объект также был реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».