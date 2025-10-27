В крае завершился северный завоз

«Обеспечение северных территорий топливом и социально значимыми грузами — процесс круглогодичный. Уже сейчас мы готовим план северного завоза на следующий год, чтобы все поставки вновь прошли без сбоев и в срок», — отметил руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов.