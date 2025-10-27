Ричмонд
В крае завершился северный завоз

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Районы Крайнего Севера полностью обеспечены топливом и энергоресурсами для отопительного сезона 2025−2026 годов: нефтью, дизельным топливом, углем, маслами, керосином.

Речная навигация в этом году завершилась, новые поставки начнутся уже с открытием зимников. В ходе речной навигации в труднодоступные территории Таймыра, Эвенкии, а также Северо-Енисейского, Туруханского, Мотыгинского, Енисейского и Кежемского округов доставлено свыше 145 тысяч тонн горюче-смазочных материалов.

«Обеспечение северных территорий топливом и социально значимыми грузами — процесс круглогодичный. Уже сейчас мы готовим план северного завоза на следующий год, чтобы все поставки вновь прошли без сбоев и в срок», — отметил руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов.