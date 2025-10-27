Туротрасль Приморья в 2025 году увеличила налоговые поступления на 20%

Поступления налогов в бюджет Приморского края от предприятий туротрасли и сферы гостеприимства за девять месяцев 2025 года превысили 2,6 миллиарда рублей. Рост составил почти 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как неоднократно говорил губернатор Олег Кожемяко, развитие туризма — один из приоритетов в работе региональной власти.