Туротрасль Приморья в 2025 году увеличила налоговые поступления на 20%

Поступления налогов в бюджет Приморского края от предприятий туротрасли и сферы гостеприимства за девять месяцев 2025 года превысили 2,6 миллиарда рублей. Рост составил почти 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как неоднократно говорил губернатор Олег Кожемяко, развитие туризма — один из приоритетов в работе региональной власти.
Как сообщила пресс-служба правительство Приморского края, положительная динамика налоговых поступлений сохраняется благодаря усилиям по легализации туристического бизнеса. В отрасли сейчас занято свыше 44 тысяч человек. Контрольные мероприятия в отношении отелей, ресторанов, экскурсоводов и гидов-переводчиков выявляют факты перехода предпринимателей из теневого сектора в легальный бизнес.
Представители регионального министерства туризма отметили, что бизнес ориентируется не на штрафы, а на государственную поддержку, что способствует появлению новых объектов и повышению качества услуг.
Властями края совместно с контролирующими органами проведена работа по обязательной регистрации контрольно-кассовой техники, уточнению категорий использования земельных участков и выявлению незаконной предпринимательской деятельности физических лиц. Всего в 2025 году планируется принять более 4 миллионов туристов из России и зарубежья, а вклад туротрасли в валовой региональный продукт предварительно оценивают в 138 миллиардов рублей.
В этом году в нескольких муниципалитетах Приморья введён туристический налог. Власти Владивостока, Находки, Уссурийска и Хасанского района определили ставку налога в размере 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. Средства, получаемые от налога, направляются на развитие и содержание туристической инфраструктуры.
Дополнительно в крае до 1 сентября прошли обязательные процедуры самооценки объектов размещения, что является важным условием для дальнейшей легализации бизнеса и присутствия на туристических агрегаторах.
Таким образом, благодаря комплексным мерам по поддержке в рамках ряда программ и контролю туристического сектора Приморский край показывает устойчивый рост налоговых поступлений и развитие отрасли, что важно для укрепления экономики региона и повышения качества туристических услуг.