Стало известно, как уход из России больно ударил по бизнесу Южной Кореи

Отказ от российского рынка обернулся для южнокорейских компаний потерями и разочарованием.

Отказ от российского рынка обернулся для южнокорейских компаний потерями и разочарованием. Многие, кто ушел, теперь жалеют, а те, кто остался, продолжают работать и развиваться. Об этом рассказал российский посол в Южной Корее Георгий Зиновьев.

Он отметил, что корейские предприниматели хорошо понимают потенциал России и находят способы сохранять сотрудничество даже в изменившихся условиях. По его словам, именно они сегодня помогают поддерживать отношения между странами.

Посол напомнил, что компании уходили не по собственной воле. Им пришлось закрывать производство и сворачивать бизнес. Это решение оказалось тяжелым и дорогостоящим. Сейчас, добавил он, многие осознали, что поторопились.

Сотрудничество между Россией и Южной Кореей началось еще в 1990-х. До недавнего времени оно приносило стабильную прибыль. Те, кто не ушел, особенно в торговле, гостиничном и продовольственном бизнесе, продолжают чувствовать себя уверенно.

Зиновьев пожелал удачи корейским компаниям, которые сохраняют уважение к России и ее людям. Он уверен, что таких большинство. Между тем, в сентябре 2025 года поставки корейских автомобилей в Россию стали самыми высокими с начала 2022 года.

