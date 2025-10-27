Стало известно, как уход из России больно ударил по бизнесу Южной Кореи

Сотрудничество между Россией и Южной Кореей началось еще в 1990-х. До недавнего времени оно приносило стабильную прибыль. Те, кто не ушел, особенно в торговле, гостиничном и продовольственном бизнесе, продолжают чувствовать себя уверенно.