Guardian: ЕС остаётся крупнейшим импортёром российского СПГ

Доля российского СПГ в импорте Евросоюза составляет более 50 процентов.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз превратился в крупнейшего покупателя сжиженного природного газа (СПГ), имеющего российское происхождение, написала газета The Guardian со ссылкой на данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

Ранее власти ЕС утвердили план по поэтапному отказу от импорта голубого топлива из РФ, включив эту инициативу в 19-й пакет санкций против России.

По данным CREA, половина СПГ, закупленного Евросоюзом с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года, поступила из РФ. Доли Китая и Японии в импорте газа составили соответственно 22% и 18%.

Кроме того, Евросоюз стал крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа (примерно 35%). Главным образом поставка этого углеводородного сырья из РФ сейчас осуществляется в Венгрию, Словакию, Францию, Бельгию и Нидерланды.

Напомним, 16 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обладает уникальными запасами газа. Он отметил, что российские компании сохраняют добычу голубого топлива на высоком уровне.

