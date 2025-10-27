Ричмонд
В Новосибирске обновили тротуары и начали работы по плану 2026 года

Источник: Freepik

В Новосибирске в этом сезоне обновили тротуары в разных районах города — как часть дорожного ремонта и в рамках отдельных проектов. Об этом пишет Новосибирские новости.

Многие участки привели в порядок вместе с реконструкцией газонов, заменили асфальт, бордюры, на туристических маршрутах уложили светлую плитку крупного формата.

В программу ремонта тротуаров на 2025 год вошло 108 участков, и большая часть работ уже завершена. Подрядчики также начали работы по плану 2026−2027 годов сейчас ремонт ведётся на восьми улицах, включая Красина, Волочаевскую, Залесского, Дмитрия Шмонина и Выборную.