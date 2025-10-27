В Новосибирске обновили тротуары и начали работы по плану 2026 года

В программу ремонта тротуаров на 2025 год вошло 108 участков, и большая часть работ уже завершена. Подрядчики также начали работы по плану 2026−2027 годов сейчас ремонт ведётся на восьми улицах, включая Красина, Волочаевскую, Залесского, Дмитрия Шмонина и Выборную.