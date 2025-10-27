Выяснилось, что ФРГ хочет вывести дочки «Роснефти» из-под санкций США

Правительство Германии начало переговоры с администрацией США, чтобы исключить из новых санкций дочерние структуры «Роснефти», находящиеся под внешним управлением Берлина. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на источники. От немецкой стороны переговоры ведет Минэкономики.
Под возможным ударом оказались три нефтеперерабатывающих завода — PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге. Наибольшие опасения связаны с заводом в Шведте, который обеспечивает топливом Берлин и северо-восток страны, включая аэропорт Берлин-Бранденбург.
По словам председателя отделения ХДС в Бранденбурге Яна Редмана, правительство добивается для Шведта исключения, как это уже удалось при введении британских санкций. Он отметил, что от работы НПЗ зависит снабжение множества заправок и аэропорта, а его остановка стала бы ударом по экономике региона. Представители завода предупредили, что без реакции США предприятие может быть вынуждено приостановить деятельность.
В сентябре Минэкономики ФРГ продлило срок внешнего управления активами «Роснефти» в Германии до марта 2026 года. Этот шаг объяснили требованиями закона об энергобезопасности. Контроль за компаниями Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing остаётся у Федерального сетевого агентства.
Ранее Минфин США включил «Роснефть», «Лукойл» и несколько десятков их дочерних структур в новый санкционный список. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти меры не нанесут ущерба российской экономике, но являются политически вредным сигналом, в том числе для переговоров по Украине.
