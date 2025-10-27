Стали известны планы РФ по экспорту угля на ближайшие 10 лет

Россия входит в число ведущих поставщиков угля в Индию и предложила закрепить объемы поставок через межправительственное соглашение — как по коксующемуся углю, так и по энергетическому. Ранее замминистра энергетики Дмитрий Исламов подчеркивал, что главные перспективы для сбыта российского угля связаны с рынками Китая, Индии и Африки.