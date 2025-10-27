Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны планы РФ по экспорту угля на ближайшие 10 лет

РФ планирует нарастить экспорт угля в Индию до 40 млн тонн к 2035 году.

Источник: Комсомольская правда

К 2035 году Российская Федерация планирует нарастить экспорт угля в Индию до 40 миллионов тонн. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев.

«Индия — крупный потребитель нашего угля. Мы планируем нарастить экспорт угля в страну до 40 млн тонн к 2035 году», — рассказал Цивилев в беседе с ТАСС.

Россия входит в число ведущих поставщиков угля в Индию и предложила закрепить объемы поставок через межправительственное соглашение — как по коксующемуся углю, так и по энергетическому. Ранее замминистра энергетики Дмитрий Исламов подчеркивал, что главные перспективы для сбыта российского угля связаны с рынками Китая, Индии и Африки.

Напомним, что вопреки давлению США, экспорт нефти из РФ стремится к рекорду. Так, по итогам последнего месяца объем морских поставок российской сырой нефти достиг наивысшего показателя за последние 29 месяцев.