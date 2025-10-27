Стали известны планы РФ по экспорту угля на ближайшие 10 лет

К 2035 году Российская Федерация планирует нарастить экспорт угля в Индию до 40 миллионов тонн. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев.
«Индия — крупный потребитель нашего угля. Мы планируем нарастить экспорт угля в страну до 40 млн тонн к 2035 году», — рассказал Цивилев в беседе с ТАСС.
Россия входит в число ведущих поставщиков угля в Индию и предложила закрепить объемы поставок через межправительственное соглашение — как по коксующемуся углю, так и по энергетическому. Ранее замминистра энергетики Дмитрий Исламов подчеркивал, что главные перспективы для сбыта российского угля связаны с рынками Китая, Индии и Африки.
Напомним, что вопреки давлению США, экспорт нефти из РФ стремится к рекорду. Так, по итогам последнего месяца объем морских поставок российской сырой нефти достиг наивысшего показателя за последние 29 месяцев.