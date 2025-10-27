Последний пермский инвестор отказался от требований к СИБУРу

Напомним, в начале 2025 года с заявлениями в Арбитражный суд Пермского края с исками к ПАО обратились ИК «Финдом», а также совладелец группы компаний «ПМД» Олег Стародубцев и дочь его делового партнера Лейла Гараева. Все они в разное время приобрели облигации SIBUR Securities DAC, которую истцы считают подконтрольной ПАО «СИБУР Холдинг». Они указывают, что в итоге не получили обещанные выплаты от $305 тыс. до $719 тыс. Ранее иски к ПАО направили и инвесторы из других регионов.