Средний размер пенсий в Башкирии достиг почти 23 тысяч рублей

К началу сентября 2025 года средняя пенсия в Башкирии достигла 22 894 рублей в месяц. За прошедший год выплаты для местных пенсионеров стали больше на 11,5%.
Ведомство также обращает внимание на разницу в доходах между теми, кто уже закончил работать, и теми, кто, будучи пенсионером, продолжает трудиться. Неработающие граждане получают в среднем 23 129 рублей, а у тех, кто работает, сумма несколько скромнее — 21 570 рублей.
Если сравнивать с общероссийским уровнем, где средняя пенсия составляет 23 520 рублей, то в Башкирии этот показатель чуть ниже.
Лидером по размерам пенсионного обеспечения стал Чукотский автономный округ, где жителям начисляют около 38 833 рублей. Противоположная ситуация в Дагестане — здесь средняя пенсия не превышает 17 456 рублей.