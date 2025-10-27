Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо

Таким образом, по его словам, еще в преддверии посевной кампании крымскими аграриями было законтрактовано около 2,5 тысяч тонн топлива по цене значительно ниже рыночной: 67 — 65 рублей за литр. Именно такую сумму закладывали хозяйственники в начале года, отметил министр.