Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. В Крыму уже высеяли более 55% озимых культур, и посевная кампания продолжается «в абсолютно нормальном темпе» благодаря заранее решенному вопросу с дизельным топливом для аграриев. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.

Источник: Reuters

По его словам, период посевных работ для Крыма — «стратегическое время», когда определяется задел на будущий год, то есть речь идет о продовольственной безопасности республики.

«Нас очень сильно беспокоила посевная кампания, и Юрий Михайлович Гоцанюк лично занимался этим вопросом. Собрали большое серьезное совещание в Белогорске по поводу того, чтобы нивелировать все вопросы наших аграриев по дизельному топливу», — поделился Кратюк.

Таким образом, по его словам, еще в преддверии посевной кампании крымскими аграриями было законтрактовано около 2,5 тысяч тонн топлива по цене значительно ниже рыночной: 67 — 65 рублей за литр. Именно такую сумму закладывали хозяйственники в начале года, отметил министр.

«Более 350 предприятий отработали по этой программе, удалось закупить», — отметил Кратюк.

В результате сегодня, по его словам, «посевная идет в абсолютно нормальном темпе, даже чуть опережает».

«Мы сейчас уже более 55% высеяли озимых культур. И я думаю, что к концу месяца мы приблизимся к 90%», — уточнил Кратюк.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму под сев озимых зерновых отвели 526 тысяч гектаров полей.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше