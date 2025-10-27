Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо

По его словам, период посевных работ для Крыма — «стратегическое время», когда определяется задел на будущий год, то есть речь идет о продовольственной безопасности республики.
«Нас очень сильно беспокоила посевная кампания, и Юрий Михайлович Гоцанюк лично занимался этим вопросом. Собрали большое серьезное совещание в Белогорске по поводу того, чтобы нивелировать все вопросы наших аграриев по дизельному топливу», — поделился Кратюк.
Таким образом, по его словам, еще в преддверии посевной кампании крымскими аграриями было законтрактовано около 2,5 тысяч тонн топлива по цене значительно ниже рыночной: 67 — 65 рублей за литр. Именно такую сумму закладывали хозяйственники в начале года, отметил министр.
«Более 350 предприятий отработали по этой программе, удалось закупить», — отметил Кратюк.
В результате сегодня, по его словам, «посевная идет в абсолютно нормальном темпе, даже чуть опережает».
«Мы сейчас уже более 55% высеяли озимых культур. И я думаю, что к концу месяца мы приблизимся к 90%», — уточнил Кратюк.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму под сев озимых зерновых отвели 526 тысяч гектаров полей.