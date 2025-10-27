В Прикамье зарегистрировано рекордное число автомобилей Belgee

Авто этой марки выпускает совместное белорусско-китайское предприятие «Белджи», созданное с Geely Motors. Согласно данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании Verra, в регионе за прошлый месяц было зарегистрировано 234 авто этой марки. По количеству регистраций в Прикамье Belgee заняла третье место — ее доля на рынке составляет 9,9%.