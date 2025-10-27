Волгоградцам вернули треть долгов по зарплате

Среди регионов Южного федерального округа хуже всего ситуация с зарплатной задолженностью в Краснодарском крае. В этом регионе сотрудникам не отдали 547 миллионов рублей. В Астраханской области долги за месяц выросли на 21,7% — до 12,9 миллиона. Лишь в двух субъектах работодатели ничего не должны своим работникам — это в Ростовском области и в республике Адыгея.