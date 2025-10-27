Лучше Средиземноморья: европейские санкции развивают туризм в Крыму

При этом Марнопольская акцентировала, что пляжный сезон 2025 года показал явные преимущества летнего отдыха в Крыму. На полуостров приехали отдыхающие, которые раньше бывали в Краснодарском крае. Кроме того, эксперт считает, что в будущем туристы в большей степени будут переориентироваться на Крым и Черное море.