Минстрой показал видео с настоящим подземным городом под «Новым Ташкентом»

Vaib.uz (Узбекистан. 27 октября). Министерство строительства презентовало интересное видео, на котором впервые показан масштабный подземный город, возводимый под будущим микрорайоном «Новый Ташкент». В центральных частях новой столицы появятся многофункциональные подземные комплексы, которые обещают стать настоящим прорывом для городской инфраструктуры.

Источник: Vaib.Uz

Что будет в подземном городе?

По проекту, в этих подземных центрах предусмотрено всё необходимое для комфортной жизни. Здесь появятся парковки, автомойки и зарядные станции для электромобилей, велопарковки для любителей экологичного транспорта, а также специально оборудованные комнаты для ухода за детьми, чтобы родителям было удобно даже под землей.

Особое внимание в проекте уделено вопросам доступности и инклюзивности. Во всех комплексах будут специальные парковочные места и сервисные точки для людей с инвалидностью — всё согласно международным стандартам.

Новый стандарт городской жизни.

«Новый Ташкент» планируется сделать не только красивым, но и максимально удобным для всех категорий горожан. Подземные комплексы станут одним из ключевых элементов будущей городской среды, обеспечивая комфорт, безопасность и современный уровень жизни.

Как отмечают в Минстрое, именно такие решения отличают «Новый Ташкент» от привычных городских проектов: архитектурные новинки сочетаются с заботой о каждом жителе.