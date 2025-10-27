Минстрой показал видео с настоящим подземным городом под «Новым Ташкентом»

По проекту, в этих подземных центрах предусмотрено всё необходимое для комфортной жизни. Здесь появятся парковки, автомойки и зарядные станции для электромобилей, велопарковки для любителей экологичного транспорта, а также специально оборудованные комнаты для ухода за детьми, чтобы родителям было удобно даже под землей.