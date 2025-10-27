Минстрой показал видео с настоящим подземным городом под «Новым Ташкентом»

Что будет в подземном городе?
По проекту, в этих подземных центрах предусмотрено всё необходимое для комфортной жизни. Здесь появятся парковки, автомойки и зарядные станции для электромобилей, велопарковки для любителей экологичного транспорта, а также специально оборудованные комнаты для ухода за детьми, чтобы родителям было удобно даже под землей.
Особое внимание в проекте уделено вопросам доступности и инклюзивности. Во всех комплексах будут специальные парковочные места и сервисные точки для людей с инвалидностью — всё согласно международным стандартам.
Новый стандарт городской жизни.
«Новый Ташкент» планируется сделать не только красивым, но и максимально удобным для всех категорий горожан. Подземные комплексы станут одним из ключевых элементов будущей городской среды, обеспечивая комфорт, безопасность и современный уровень жизни.
Как отмечают в Минстрое, именно такие решения отличают «Новый Ташкент» от привычных городских проектов: архитектурные новинки сочетаются с заботой о каждом жителе.