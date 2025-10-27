Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зумерам спрогнозировали размеры пенсии: на что может рассчитывать молодое поколение

Финансист Селезнев предрек зумерам пенсию в размере 25−40 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев оценил размер будущей страховой пенсии для россиян, которые только начинают свою трудовую деятельность. По его расчетам, они могут рассчитывать на выплаты в диапазоне от 25 до 40 тысяч рублей.

Специалист в беседе с Газетой.ru пояснил, что расчет основан на средней заработной плате около 100 тысяч рублей и предполагаемом трудовом стаже от 30 до 40 лет. Он отметил, что будущие пенсионеры из поколения зумеров получат выплаты, сопоставимые с нынешними пенсиями или немного выше. Это объясняется отсутствием так называемых пропущенных лет, которые не вошли в стаж, что было характерно для старших поколений.

Прежде президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ) Сергей Беляков подчеркнул, что формировать пенсионные накопления с начала карьеры — самый надежный способ создать капитал к старости. Эксперт уточнил, что это можно сделать через любой НПФ, с помощью корпоративных пенсионных программ или путем заключения личного пенсионного плана.