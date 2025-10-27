Зумерам спрогнозировали размеры пенсии: на что может рассчитывать молодое поколение

Специалист в беседе с Газетой.ru пояснил, что расчет основан на средней заработной плате около 100 тысяч рублей и предполагаемом трудовом стаже от 30 до 40 лет. Он отметил, что будущие пенсионеры из поколения зумеров получат выплаты, сопоставимые с нынешними пенсиями или немного выше. Это объясняется отсутствием так называемых пропущенных лет, которые не вошли в стаж, что было характерно для старших поколений.