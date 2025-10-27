Зумерам спрогнозировали размеры пенсии: на что может рассчитывать молодое поколение

Эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев оценил размер будущей страховой пенсии для россиян, которые только начинают свою трудовую деятельность. По его расчетам, они могут рассчитывать на выплаты в диапазоне от 25 до 40 тысяч рублей.
Специалист в беседе с Газетой.ru пояснил, что расчет основан на средней заработной плате около 100 тысяч рублей и предполагаемом трудовом стаже от 30 до 40 лет. Он отметил, что будущие пенсионеры из поколения зумеров получат выплаты, сопоставимые с нынешними пенсиями или немного выше. Это объясняется отсутствием так называемых пропущенных лет, которые не вошли в стаж, что было характерно для старших поколений.
Прежде президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ) Сергей Беляков подчеркнул, что формировать пенсионные накопления с начала карьеры — самый надежный способ создать капитал к старости. Эксперт уточнил, что это можно сделать через любой НПФ, с помощью корпоративных пенсионных программ или путем заключения личного пенсионного плана.