Выяснилось, на какую пенсию смогут рассчитывать молодые россияне

Он пояснил, что расчёт строится исходя из средней зарплаты около 100 тысяч рублей и трудового стажа 30−40 лет. По оценке специалиста, будущие пенсионеры поколения зумеров получат выплаты, близкие к нынешним или немного выше — во многом из-за более стабильного стажа без «провальных» периодов, которые были у старших поколений.