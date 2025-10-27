Ричмонд
Выяснилось, на какую пенсию смогут рассчитывать молодые россияне

Россияне, которые только начинают трудовую карьеру, могут ожидать страховую пенсию в пределах 25−40 тысяч рублей.

Россияне, которые только начинают трудовую карьеру, могут ожидать страховую пенсию в пределах 25−40 тысяч рублей. Такой прогноз в разговоре с «Газетой.Ru» озвучил эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнёв.

Он пояснил, что расчёт строится исходя из средней зарплаты около 100 тысяч рублей и трудового стажа 30−40 лет. По оценке специалиста, будущие пенсионеры поколения зумеров получат выплаты, близкие к нынешним или немного выше — во многом из-за более стабильного стажа без «провальных» периодов, которые были у старших поколений.

При этом, отметил Селезнёв, Социальный фонд России уже несколько лет работает с дефицитом. В 2025 году поступления составляют около 12 триллионов рублей, а расходы на выплаты превышают 17 триллионов. Эксперт считает, что даже текущие пенсии кажутся завышенными по сравнению с финансовыми возможностями фонда.

Он также предупредил, что по мере старения населения и снижения числа занятых нагрузка на пенсионную систему будет расти.

По данным Социального фонда на 1 июля 2025 года, средняя пенсия по старости в России составляет 25 098 рублей в месяц. Работающие пенсионеры получают в среднем около 22,1 тысячи, а неработающие — 25,8 тысячи рублей.

