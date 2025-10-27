Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье власти округа оштрафовали на 100 тыс. рублей за ямы на дорогах

Их нашли ещё в августе 2025 года.

Источник: Freepik

Администрация округа в Пермском крае была оштрафована на 100 тысяч рублей за ямы на дорогах, сообщает Кочёвский суд.

Как рассказывает инстанция, обследование дорог в Кочёвском округе прошло летом 2025 года. 5 августа сотрудники ГАИ выехали для осмотра трассы после обращения жителя деревни Сеполь. Правоохранители осмотрели дорогу общего пользования и нашли большую колею: размер ямы составил более 10 сантиметров в длину и более 15 сантиметров в глубину.

Ведомство составило протокол о нарушении положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и надлежащего исполнения обязанностей должностными лицами. Администрацию округа было решено привлечь к административной ответственности. По статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог».

Суд назначил муниципалитету штраф в 100 тысяч рублей.