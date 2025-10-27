В Прикамье власти округа оштрафовали на 100 тыс. рублей за ямы на дорогах

Как рассказывает инстанция, обследование дорог в Кочёвском округе прошло летом 2025 года. 5 августа сотрудники ГАИ выехали для осмотра трассы после обращения жителя деревни Сеполь. Правоохранители осмотрели дорогу общего пользования и нашли большую колею: размер ямы составил более 10 сантиметров в длину и более 15 сантиметров в глубину.