Генпрокуратура впервые национализирует имущество ОПГ в Челябинске

Среди самых известных активов семьи клуб «Галактика» на Комсомольском проспекте в Челябинске, РК «Звездный» в Миассе, ТК «Андреевский», Дом быта в Ленинском районе, «утюг» на Алом Поле и другая коммерческая недвижимости При этом речь идет не просто о преступной группе, а о структуре с «арестантской идеологией», связанной с запрещенным движением АУЕ. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на материалы иска. По данным надзорного ведомства, «Махонинские» действуют с 1990-х годов, опираясь на «уголовные традиции и идеологию» АУЕ. Организацию создали братья Махонины, ранее судимые за хулиганство, незаконную торговлю и покушение на убийство. Вокруг них, утверждает прокуратура, сформировалось сообщество родственников и доверенных лиц, через которых велась коммерческая деятельность. Прокуратура утверждает, что «Махонинские» много лет промышляли вымогательствами, силовыми переделами собственности и запугиванием оппонентов.