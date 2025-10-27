Генпрокуратура впервые национализирует имущество ОПГ в Челябинске

Иск зарегистрирован в Советском районном суде Челябинска, следует из картотеки дел. Ответчиками указаны 16 человек — в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники, знакомые и охранники, а также семь компаний. Ещё пять физических лиц и семь фирм привлечены как заинтересованные.
Среди самых известных активов семьи клуб «Галактика» на Комсомольском проспекте в Челябинске, РК «Звездный» в Миассе, ТК «Андреевский», Дом быта в Ленинском районе, «утюг» на Алом Поле и другая коммерческая недвижимости При этом речь идет не просто о преступной группе, а о структуре с «арестантской идеологией», связанной с запрещенным движением АУЕ. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на материалы иска. По данным надзорного ведомства, «Махонинские» действуют с 1990-х годов, опираясь на «уголовные традиции и идеологию» АУЕ. Организацию создали братья Махонины, ранее судимые за хулиганство, незаконную торговлю и покушение на убийство. Вокруг них, утверждает прокуратура, сформировалось сообщество родственников и доверенных лиц, через которых велась коммерческая деятельность. Прокуратура утверждает, что «Махонинские» много лет промышляли вымогательствами, силовыми переделами собственности и запугиванием оппонентов.
В 1999 году, по данным следствия, они силой захватили колхозный рынок на улице Дзержинского, позже — развлекательный комплекс «Монте-Карло». Совладелец последнего, отказавшийся передать долю, был забит до смерти. Генпрокуратура также связывает «Махонинских» с массовыми беспорядками на рок-фестивале «Торнадо» в 2010 году. Тогда, по данным ведомства, свыше 80 спортсменов устроили побоище с применением оружия и бит. Двое участников объединения позже были осуждены за экстремизм. В надзорном ведомстве полагают, что группа имела неформальные связи с региональными властями — в иске упоминаются бывший губернатор Михаил Юревич и экс-депутат Константин Струков.
Через эти контакты, считают прокуроры, Махониным удавалось избегать уголовных последствий. По данным ФСБ и прокуратуры, через подконтрольные фирмы — «Проминвест», «Звездный», «Армада», «Регент», «Юрьевский торговый комплекс» и другие — объединение владело активами на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Это более сотни объектов недвижимости, десятки торговых точек и транспортные средства. Часть доходов, как утверждается, уходила за рубеж: с 2009 по 2013 год только одна из участниц объединения сняла и вывела около 97 млн рублей, часть из которых была использована для получения кипрского гражданства родственником Махониных.
Впервые Генпрокуратура требует не только признать преступное объединение экстремистским, но и обратить его имущество в собственность государства. В иске указано, что «нахождение у экстремистского объединения высоколиквидных активов ведет к его укреплению и обогащению членов».