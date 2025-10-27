Цены на говядину, кефир и сыр в Новосибирской области выросли на 21−28%

Прогнозируется, что цены на говядину продолжат расти и к концу 2025 года могут вырасти ещё на 15%. Как объяснила заведующая кафедрой маркетинга НГУЭУ Любовь Шадрина, это связано с сокращением поголовья крупного рогатого скота в стране на 10,4% за последние пять лет, что создаёт дисбаланс спроса и предложения и повышает зависимость от импорта. Производители вынуждены повышать цены, чтобы покрыть растущие расходы на корма и логистику.