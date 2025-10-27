Цены на говядину, кефир и сыр в Новосибирской области выросли на 21−28%

За последний год в Новосибирской области значительно подорожали некоторые продукты питания. Лидерами по росту цен стали говядина (+28%), кефир (+24%), а также мука и сыр (+21%). При этом спрос на эти товары снизился. Об этом пишет Московский Комсомолец Новосибирск.
Общий индекс потребительской корзины в регионе вырос на 9%. Такие данные приводит «РБК Новосибирск» со ссылкой на исследование «Контур. Маркета», проведённое на основе анализа 7,5 тысяч товарных чеков из Новосибирской области.
По словам аналитика «Контур. Маркета» Ксении Корзан, повышение стоимости говядины и творога связано с ростом себестоимости производства, в частности из-за длительного цикла выращивания скота. В то же время свинина, гречка и яйца подешевели, что эксперты объясняют перепроизводством и избытком запасов.
Прогнозируется, что цены на говядину продолжат расти и к концу 2025 года могут вырасти ещё на 15%. Как объяснила заведующая кафедрой маркетинга НГУЭУ Любовь Шадрина, это связано с сокращением поголовья крупного рогатого скота в стране на 10,4% за последние пять лет, что создаёт дисбаланс спроса и предложения и повышает зависимость от импорта. Производители вынуждены повышать цены, чтобы покрыть растущие расходы на корма и логистику.