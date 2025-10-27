Ричмонд
Объяснено, почему фиксация цен на продукты может вызвать перебои с поставками

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о рисках, которые может вызвать идея закрепить фиксированные цены на продовольствие в долгосрочных контрактах.

В письме, направленном министру сельского хозяйства Оксане Лут, ассоциация отметила, что предлагаемые поправки к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» могут привести к сбоям в поставках. Согласно инициативе, торговые сети обязали бы заключать часть договоров с поставщиками по фиксированной цене на социально значимые товары.

Ретейлеры напомнили, что даже при краткосрочных ценовых колебаниях — как это было с гречкой, сахаром, подсолнечным маслом и яйцами — рынок реагирует непредсказуемо. По мнению авторов обращения, замораживание цен может привести к уходу части продукции на «серый» рынок и вызвать дефицит в легальной торговле.

В АКОРТ подчеркнули, что цель законопроекта — стабилизировать цены — невыполнима в условиях рыночной экономики.

Ранее управляющий партнёр агентства стратегических коммуникаций Илья Березнюк напомнил, что если цена на полке и на кассе различаются, это нарушение прав потребителя, так как стоимость, указанная на товаре, считается публичной офертой.

