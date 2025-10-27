Объяснено, почему фиксация цен на продукты может вызвать перебои с поставками

Ретейлеры напомнили, что даже при краткосрочных ценовых колебаниях — как это было с гречкой, сахаром, подсолнечным маслом и яйцами — рынок реагирует непредсказуемо. По мнению авторов обращения, замораживание цен может привести к уходу части продукции на «серый» рынок и вызвать дефицит в легальной торговле.