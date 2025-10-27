Бюджет Приморья пополнился на 2,6 млрд рублей на волне туристического бума

В отраслевом ведомстве отметили, что сфера туризма и гостеприимства Приморья обеспечивает занятость более 44 тысяч человек. По данным мониторинга, предприниматели активно выходят из тени, осознавая важность государственной поддержки, а не штрафных санкций. А появление новых туристических объектов и продуктов, в свою очередь, способствует росту качества услуг и повышает спрос на отдых.