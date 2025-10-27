В Башкирии построят еще один гостевой комплекс

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) заключил договор аренды земельного участка площадью 17,5 га для строительства гостевого VIP-комплекса «Эко-деревня-2» в Абзелиловском районе Башкирии, около озера Яктыкуль. Новый комплекс появится возле «Эко-деревни», открытой в 2023 году.
Инвестор планирует вложить в проект, направленный на развитие туризма в Абзелиловском районе, примерно 300 млн рублей и создать 27 новых рабочих мест.
Проект по строительству гостевого VIP-комплекса «Эко-деревня-2» после успешной презентации на «Инвестчасе» вошел в Перечень приоритетных инвестиционных проектов РБ. ММК заключил с республиканским правительством соглашение о защите и поощрении инвестиций. Руководитель региона Радий Хабиров подписал распоряжение о выделении земельного участка в аренду без торгов.
Строительство еще одной эко-деревни в Абзелиловском районе предусматривает четыре этапа. Ввод в эксплуатацию всех объектов запланирован на 2032 год. В гостевом комплексе можно будет арендовать гостевые номера, дома, бани, а также взять напрокат туристическое оборудование.
