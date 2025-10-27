В Башкирии построят еще один гостевой комплекс

Строительство еще одной эко-деревни в Абзелиловском районе предусматривает четыре этапа. Ввод в эксплуатацию всех объектов запланирован на 2032 год. В гостевом комплексе можно будет арендовать гостевые номера, дома, бани, а также взять напрокат туристическое оборудование.