Агрохолдинг взял на себя иски

Адвокат бюро «Акцент» Андрей Котляров допускает, что «Сибиэс КМ» может избежать «негативного сценария»: «Аффилированные с должником лица, при условии отсутствия у него активов, достаточных для оперативного погашения задолженности, могут предоставить заем или сделать взнос в капитал. Осложняется это наличием требований непосредственно к ним, но в любом случае сама возможность избежать банкротства на текущий момент есть. С другой стороны, факт наличия требований к аффилированным лицам, входящим в холдинг, может указывать на наличие финансовых затруднений и у них, а это может указывать на риски реализации того самого эффекта домино».