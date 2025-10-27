S7 Airlines оштрафовали за овербукинг на рейс Сочи — Новосибирск

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, инцидент произошел в августе 2025 года на рейсе Сочи — Новосибирск, когда десять пассажиров не были допущены на борт из-за превышения числа зарегистрированных на рейс над количеством мест в самолете.
Проверка, проведенная Новосибирской транспортной прокуратурой по обращениям граждан, установила, что действия авиакомпании нарушили законодательство о защите прав потребителей при оказании авиационных услуг.
По итогам разбирательства «Сибирь» привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ за повторное нарушение требований при оказании услуг.