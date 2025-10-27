Ричмонд
Стало известно, почему на рынок одежды в РФ выходит меньше брендов в 2025 году

С января по сентябрь 2025 года число новых брендов в России и из-за рубежа упало почти на 38% по сравнению с прошлым годом.

С января по сентябрь 2025 года число новых брендов в России и из-за рубежа упало почти на 38% по сравнению с прошлым годом. Так подсчитали в компании CMWP, пишет «Коммерсантъ». По их данным, разрыв сохранится и к концу года.

Аналитики считают, что за весь 2025 год появится около 42 новых марок — это вдвое меньше, чем годом ранее. Почти все новые бренды сразу стартуют онлайн. В основном — через собственные сайты и маркетплейсы.

Рынок одежды при этом быстро меняется. Весной и летом 2025 года в Москве закрылось 29 магазинов этой категории. Год назад таких было 19. Сейчас доля закрытых точек в торговых центрах достигла 38%, что на 6 пунктов выше, чем раньше. Главные причины — дорогая аренда и падение потока покупателей.

Ожидается, что к концу года появится 51 новый бренд: 21 иностранный и 30 российских. Но в 2026-м этих цифр может стать меньше — примерно на четверть для зарубежных и на 9% для отечественных компаний.

Эксперты объясняют спад снижением покупательской способности и трудным доступом к кредитам.

