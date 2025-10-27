Politico: Германия потратит 377 млрд евро на новое вооружение для армии

Германия планирует потратить в следующем году на новые вооружение и технику для всех видов войск 377 миллиардов евро, сообщает издание Politico, ссылаясь на документ правительства.
Уточняется, что Бундесвер запустит в 2026-м около 320 проектов, касающихся разработок оружия и военного оборудования.
Также отмечается, что документ, на который опирается издание, будет публиковаться небольшими частями, по мере того как пункты будут готовы для голосования в бюджетном комитете германского парламента.
К слову, на днях сообщалось, что ФРГ собирается закупить у США еще 15 американских истребителей F-35 (в дополнение к уже заказанным 35 судам).