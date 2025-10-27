Ричмонд
Politico: Германия потратит 377 млрд евро на новое вооружение для армии

Бундесвер планирует запустить 320 проектов по разработке оружия и военного оборудования, отметило издание.

Источник: Аргументы и факты

Германия планирует потратить в следующем году на новые вооружение и технику для всех видов войск 377 миллиардов евро, сообщает издание Politico, ссылаясь на документ правительства.

Уточняется, что Бундесвер запустит в 2026-м около 320 проектов, касающихся разработок оружия и военного оборудования.

Также отмечается, что документ, на который опирается издание, будет публиковаться небольшими частями, по мере того как пункты будут готовы для голосования в бюджетном комитете германского парламента.

К слову, на днях сообщалось, что ФРГ собирается закупить у США еще 15 американских истребителей F-35 (в дополнение к уже заказанным 35 судам).