Глава Башкирии поблагодарил дорожников за досрочный ввод моста через Ик

Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил дорожников за досрочный ввод в эксплуатацию автомобильного моста через реку Ик.

Напомним, 23 октября, на год раньше запланированного срока, после реконструкции открыто движение по мосту через реку Ик, связывающему Башкортостан с Татарстаном. Работы были выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Мост построили раньше срока. Спасибо дорожникам за это», — сказал Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона.

Как сообщал Башинформ, мост на границе Башкортостана и Татарстана через реку Ик был построен в 1948 году.

В 2016 году пришлось закрыть мост для большегрузов, а с лета 2023 года аварийное сооружение закрыли полностью. Власти Башкирии добились включения объекта в перечень нацпроекта «Инфраструктура для жизни», и в 2024-м началась реконструкция. Все элементы старого моста убрали и смонтировали новый на новых опорах. На этом мосту есть полосы безопасности и электроосвещение. Протяженность железобетонной конструкции мостового перехода — 238,5 метра, ширина проезжей части — 7 метров. Стоимость строительства составила 975 млн рублей.