Глава Башкирии поблагодарил дорожников за досрочный ввод моста через Ик

В 2016 году пришлось закрыть мост для большегрузов, а с лета 2023 года аварийное сооружение закрыли полностью. Власти Башкирии добились включения объекта в перечень нацпроекта «Инфраструктура для жизни», и в 2024-м началась реконструкция. Все элементы старого моста убрали и смонтировали новый на новых опорах. На этом мосту есть полосы безопасности и электроосвещение. Протяженность железобетонной конструкции мостового перехода — 238,5 метра, ширина проезжей части — 7 метров. Стоимость строительства составила 975 млн рублей.