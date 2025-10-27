В Иркутске закроют еще две угольные котельные

По информации пресс-службы администрации города, к настоящему времени в Иркутске уже закрыли восемь угольных и мазутных котельных. В перспективе ликвидация еще четырех таких объектов в предместье Радищева. Большая часть из них переведена в резерв благодаря крупному инфраструктурному проекту — строительству теплового луча, возведением которого на протяжении двух лет также занималась компания Эн+.