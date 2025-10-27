Ричмонд
В Иркутске закроют еще две угольные котельные

Иркутск, НИА-Байкал — На 4-й Советской в Иркутске завершают подготовку к запуску распределительных сетей и центрального теплового пункта, которые будут работать вместо двух угольных котельных.

Источник: НИА Байкал

В результате ряд жилых домов на Сибирской, ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» и филиал Университета прокуратуры РФ переключат на центральное теплоснабжение. Площадку посетил мэр города Руслан Болотов.

По информации директора обособленного подразделения «Байкалэнерго» (входит в Эн+) Максима Никитеева, строительство сети от центрального теплового пункта до Телецентра было внесено в схему теплоснабжения города и выполнено за счет средств ресурсоснабжающей организации.

Летом провели укладку сетей, смонтировали пункт, приобрели и установили оборудование. В ближайшее время запланированы индивидуальные испытания, комплексное опробование с последующим запуском системы в постоянную эксплуатацию. После этого две котельные будут закрыты.

«Коллеги провели колоссальную работу, сделали все в сжатые сроки и качественно. Перевод сетей на центральный теплоисточник повысит их надежность. Закрытие угольных котельных позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в центре города. Это часть масштабного процесса по укреплению инженерного каркаса областного центра», — подчеркнул Руслан Болотов.

Руководитель телецентра Александр Сгребный отметил, что модернизация проведена при поддержке губернатора региона Игоря Кобзева и мэра Иркутска. Старые котельные начали работать почти 70 лет назад и исчерпали свой ресурс.

По информации пресс-службы администрации города, к настоящему времени в Иркутске уже закрыли восемь угольных и мазутных котельных. В перспективе ликвидация еще четырех таких объектов в предместье Радищева. Большая часть из них переведена в резерв благодаря крупному инфраструктурному проекту — строительству теплового луча, возведением которого на протяжении двух лет также занималась компания Эн+.