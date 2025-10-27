ФАС выявила обман в рекламе ЖК «Надежда» в Хабаровске

В Хабаровске антимонопольная служба признала рекламу жилого комплекса «Надежда» недостоверной, — сообщает УФАС по Хабаровскому краю.
Поводом стала жалоба дольщиков, которые пожаловались, что им обещали квартиры с газовым отоплением, а в итоге установили электрическое.
Жильцы дома на улице Алексеевской, 64/2, получили ключи летом 2024 года. Когда начался отопительный сезон, выяснилось, что обещанного газа нет. В отделе продаж объяснили, что газ подключат позже, но когда именно — не уточнили. Из-за электрического отопления собственники получили увеличенные счета за тепло.
Проверка показала, что в проектной документации застройщика ООО «Стройметалл Л» изначально было прописано электрическое отопление. Однако в рекламных буклетах и объявлениях утверждалось, что «дома снабжаются теплом от газовой котельной, за счёт чего платежи ниже».
Комиссия Хабаровского УФАС признала такую рекламу вводящей потребителей в заблуждение. Нарушителю грозят штраф и предписание устранить нарушения.
По данным ФАС России, только за первое полугодие в стране рассмотрено свыше 10 тысяч жалоб на недостоверную рекламу.