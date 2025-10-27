ФАС выявила обман в рекламе ЖК «Надежда» в Хабаровске

Жильцы дома на улице Алексеевской, 64/2, получили ключи летом 2024 года. Когда начался отопительный сезон, выяснилось, что обещанного газа нет. В отделе продаж объяснили, что газ подключат позже, но когда именно — не уточнили. Из-за электрического отопления собственники получили увеличенные счета за тепло.