Аналитики посчитали необоснованным рост тарифов на ЖКХ

Увеличение тарифов на услуги ЖКХ в 2025 году на уровень выше инфляции не имел оснований.

Это следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) для Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Аналитики обратили внимание на несколько факторов.

Во-первых, финансовое положение поставщиков электроэнергии лучше среднегодовых значений, компании генерируют прибыль.

Во-вторых, в теплоэнергетике «традиционная убыточность» не выходит за рамки среднемноголетних показателей.

В-третьих, приток инвестиций в коммунальную отрасль не прекратился, работы по модернизации объектов продолжаются, несмотря на высокую ключевую ставку.

«В 2025 году отрасль чувствует себя лучше других и идёт против общего тренда на ухудшение — и это до повышения тарифов», — говорится в докладе.

Исходя из этого, в ЦМАКП пришли к выводу, что реальной потребности в повышении тарифов в среднем на 11,9% в текущем году не было. Аналитики полагают, что резкое повышение цен на услуги ЖКХ можно было бы перенести на 2026 год.

Напомним, с 1 июля 2025 года в России повысили тарифы на ЖКУ на 11,9%. В Свердловской области тарифы выросли на 13,2%, в отдельных муниципальных образованиях — более 15%.