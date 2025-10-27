Во Владивостоке начали асфальтировать дорогу к центру «Маяк»

Как рассказали в администрации города Владивостока, подрядная организация уже начала укладку первого, выравнивающего слоя асфальта на улице Якорная бухта. В этом году здесь построят новую дорогу протяженностью 3,5 километра, которая соединит трассу Владивосток — Артем с образовательным центром.
По информации управления дорог администрации города, на объекте ведется полный комплекс работ: устройство основания, монтаж водопропускных труб и кюветов, укладка двух слоев асфальтобетона. После завершения покрытия нанесут дорожную разметку и установят знаки.
«Включить дорогу на “Маяк” в план ремонта удалось благодаря финансированию из краевого бюджета. Это важный объект, который обеспечит безопасный и удобный проезд к центру, где проходят обучение и отдых тысячи детей со всей страны», — отметили специалисты администрации города.
Строительство ведется в рамках масштабной программы по обновлению дорожной сети Владивостока. В 2025 году в городе выполняются работы на 10 километрах новых асфальтированных дорог: на Русском острове, в микрорайоне Зеленый Угол, на улицах Тюменская, Адмирала Горшкова, Жигура, Стрелочная, Анны Щетининой и других. Кроме того, локальным ремонтом охвачено более 120 тысяч квадратных метров городских дорог.