Во Владивостоке начали асфальтировать дорогу к центру «Маяк»

Строительство ведется в рамках масштабной программы по обновлению дорожной сети Владивостока. В 2025 году в городе выполняются работы на 10 километрах новых асфальтированных дорог: на Русском острове, в микрорайоне Зеленый Угол, на улицах Тюменская, Адмирала Горшкова, Жигура, Стрелочная, Анны Щетининой и других. Кроме того, локальным ремонтом охвачено более 120 тысяч квадратных метров городских дорог.