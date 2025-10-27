Ричмонд
Назначена встреча с жителями Новинок по строительству склада Wildberries

В Нижнем Новгороде определена дата встречи с жителями по вопросу строительства логистического центра Wildberries в поселке Новинки.

Источник: Shutterstock

Об этом сообщил региональный минград на своих официальных страницах в соцсетях. Собрание (18+) состоится 8 ноября в 14:00 по адресу поселок Новинки, улица Парковая, 1А. На встрече планируется рассмотреть вопросы комплексного развития территории, включая возведение склада, благоустройство района, а также развитие социальной и транспортной инфраструктуры. Открытый диалог с жителями проведет заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин. Также участие в мероприятии примут уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына, заммэра Денис Скалкин и представители профильных министерств и ведомств. Напомним, ранее встречу планировали провести 25 октября, однако ее перенесли.

Напомним, склад планируется построить на участке площадью 33,5 га в границах улиц Парковой, Высокой, Полетной и дороги 22−401. Местные жители выступают против. По их мнению, реализация проекта может отрицательно повлиять на качество жизни в поселке и на территории жилого комплекса «Окский берег».

