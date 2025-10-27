В особо охраняемой природной территории на Ольхоне завершили ремонт дороги Хужир — Харанцы

На работы из федерального и областного бюджетов направили 298,5 млн рублей. Работы провели по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
«Остров Ольхон находится в границах особо охраняемой природной территории. Долгое время начать ремонт дорог там не получалось из-за ограничений природоохранного законодательства. Но мы смогли это решить, вести работы со строгим соблюдением экологических норм под постоянным контролем “Заповедного Прибайкалья” и Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Это особенно важно для природы заповедной территории», — сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Длина автомобильной дороги Хужир — Харанцы составляет пять километров. Для устройства ее основания специалисты Дорожной службы Иркутской области использовали полимерный стабилизатор грунтов «Стабилен СР» и цемент. Работы выполнялись методом глубокого холодного ресайклинга на всю ширину земляного полотна. Такая технология позволяет продлить срок службы дороги и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
Для обеспечения безопасности дорожного движения установили сигнальные столбики, барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесли разметку на проезжую часть, сообщает пресс-служба Правительства региона.
«Хужир — Харанцы — это первая автомобильная дорога на Ольхоне, где мы завершили работы. Для гостей острова знакомство с Байкалом будет более комфортным и приятным», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.
В высокой степени готовности находятся еще два участка автодорог на острове, где идет капитальный ремонты На подъезде к Хужиру протяженностью 5,1 километра завершены все работы на проезжей части: уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, нанесена разметка. Там осталось завершить создание системы водоотведения и укрепленной обочины, по которой смогут ездить велосипедисты, установить дорожные знаки. В поселке Хужир на отрезке длиной 1,7 километра осталось уложить около 200 метров второго слоя асфальтобетонного покрытия, установить дорожные знаки, нанести разметку.