В особо охраняемой природной территории на Ольхоне завершили ремонт дороги Хужир — Харанцы

В высокой степени готовности находятся еще два участка автодорог на острове, где идет капитальный ремонты На подъезде к Хужиру протяженностью 5,1 километра завершены все работы на проезжей части: уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, нанесена разметка. Там осталось завершить создание системы водоотведения и укрепленной обочины, по которой смогут ездить велосипедисты, установить дорожные знаки. В поселке Хужир на отрезке длиной 1,7 километра осталось уложить около 200 метров второго слоя асфальтобетонного покрытия, установить дорожные знаки, нанести разметку.