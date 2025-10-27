На улице Ярославского в Иркутске завершено асфальтирование

Как сообщает пресс-служба администрации города, на других улицах города также продолжаются работы: на Томсона обустраиваются обочины, наносится разметка и монтируется тактильная плитка; на Российской смонтированы дополнительные дорожные знаки и уложена плитка на трамвайных путях на перекрестке со Степана Разина; на Марии Цукановой завершено формирование основания и установка бордюров на участке от Сурнова до Селитбенного проезда.