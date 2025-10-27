На улице Ярославского в Иркутске завершено асфальтирование

IrkutskMedia, 27 октября. В Иркутске завершено асфальтирование на улице Ярославского. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на городских магистралях, с целью улучшения дорожной и пешеходной инфраструктуры.
Как сообщает пресс-служба администрации города, на других улицах города также продолжаются работы: на Томсона обустраиваются обочины, наносится разметка и монтируется тактильная плитка; на Российской смонтированы дополнительные дорожные знаки и уложена плитка на трамвайных путях на перекрестке со Степана Разина; на Марии Цукановой завершено формирование основания и установка бордюров на участке от Сурнова до Селитбенного проезда.
На ряде объектов уже реализуются мероприятия, запланированные на следующий год: на улице Байкальская выполнено бетонирование опор освещения и продолжается монтаж металлической гофрированной трубы, на Ширямова уложен нижний слой покрытия на полосе уширения, на Розы Люксембург ведется установка бордюров и асфальтирование пешеходных зон.
«Мы создаем комфортную городскую среду, уделяя внимание не только проезжей части, но и пешеходным зонам. Качественные тротуары, удобные переходы и безопасные маршруты — все это важные элементы благоустройства, которые делают городскую инфраструктуру комфортной для его жителей», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Кроме того, основные работы завершены на улицах Кряжева, Коммунистическая, Геологов, Норильская, Трилиссера, Ржанова, Маяковского, Дмитрия Донского, Сергеева, Чернышевского, Карбышева, Подгорная, Станция Горка, Крымская, Дзержинского, Мира, бульвар Рябикова, в Черемховском переулке и на путепроводе на станции Батарейная.
Напомним, замену восьми бетонных плит произвели вдоль трамвайных путей на Глазковском мосту в Иркутске. Работы проводила бригада МУП «Служба эксплуатации мостов» 24 октября.