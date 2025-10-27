Около 41 млрд тенге хотят потратить из госбюджета на капзатраты «Барыс Арены»

Отметим, что стадионом «Барыс Арена» управляет ТОО «Mtex Management». Ранее публикация под заголовком «Т20,9 млрд просят из резерва кабмина на реконструкцию стадионов “Астана Арена” и “Алау” стала поводом для досудебной претензии со стороны указанной компании в адрес КазТАГ. Фирма утверждала, что данная информация является ложной, тогда как на самом деле она была основана на официальном документе финансового характера. В министерстве туризма и спорта Казахстана тогда тоже выступили с комментариями, используя слово “якобы” о ситуации, которая была основана на официальном документе.