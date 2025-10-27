Около 41 млрд тенге хотят потратить из госбюджета на капзатраты «Барыс Арены»

«Итого расходы по бюджетной программе (“Приватизация, управление коммунальным имуществом, посприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим”, в тысячах тенге — КазТАГ): 2024 — 7 653 765; 2025 — 9 637 254; 2026 — 8 522 786; 2027 — 7 582 730; 2028 — 7 582 730», — говорится в проекте бюджетной программы, представленной 22 октября.
В графе «Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии» указано: «На услуги по возмещению расходов объектов доверительного управления (капитальные затраты объекта МЛД Барыс Арена)».
Отметим, что стадионом «Барыс Арена» управляет ТОО «Mtex Management». Ранее публикация под заголовком «Т20,9 млрд просят из резерва кабмина на реконструкцию стадионов “Астана Арена” и “Алау” стала поводом для досудебной претензии со стороны указанной компании в адрес КазТАГ. Фирма утверждала, что данная информация является ложной, тогда как на самом деле она была основана на официальном документе финансового характера. В министерстве туризма и спорта Казахстана тогда тоже выступили с комментариями, используя слово “якобы” о ситуации, которая была основана на официальном документе.
При этом, незадолго до указанных событий по доверительному управлению ТОО «Mtex Management» столичных спортивных объектов «Астана Арена», «Барыс Арена» и «Алау» возникли претензии у агентства по защите и развитию конкуренции.