Продление метро в Самаре включили в число приоритетных проектов

создание транспортно-логистического хаба с учетом инфраструктуры РЖД и водных артерий, строительство нового здания речного вокзала в Самаре, развитие водного туризма как внутри Самарской области, так и с ближайшими регионами, застройка территории стрелки рек Волги и Самары, внедрение интеллектуальной транспортной системы и ее модернизация, проектирование и строительство новых станций метрополитена в Самаре, разработка и реализация программы «Самарские озера», создание базовой туристической инфраструктуры в нацпарке «Самарская Лука», создание современного конгрессно-выставочного центра в рамках нового района Самары «Беспилотный» (он будет располагаться в районе стадиона «Солидарность Самара Арена»), создание сети крематориев, строительство новых фонтанов (не менее 5 в год).