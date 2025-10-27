Главстат сказал, кто в Минске получает самую высокую зарплату в 6710 рублей. Информация опубликована на официальном сайте Главного статистического комитета столицы.
Согласно информации, октябре 2025 года самой высокой была заработная плата в сфере информации и связи — 6 710 рублей. Речь идет про номинальную начисленную зарплату (сумма до вычета налогов).
Кроме того, зарплаты в финансовой и страховой сфере оказались 4 579,7 рубля, в строительстве — 4 341,3 рубля. Высокими также были заработные платы в профессиональной, технической, научной деятельности — 3 962,7 рубля, в сельском, лесном, рыбном хозяйстве — 3 435 рублей.
Вместе с тем номинальная начисленная средняя зарплата в октябре в транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности оказалась 3 361,6 рубля, в промышленности — 3 355,6 рубля, а в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов — 3 227,1 рубля.
