Стройку девятиэтажки у дома Парамоновых запретили

Решение было принято региональным министерством строительства в связи с многочисленными нарушениями со стороны застройщика. Проект компании «Строительная компания — эволюция» разрабатывался еще в 2017 году и не учитывал ограничения, введенные в 2020 году для исторического центра города. Среди основных нарушений — попадание в зону охраны объектов культурного наследия, несоблюдение требований пожарной безопасности и отсутствие решений по социальной и инженерной инфраструктуре. Особую озабоченность вызвало расположение будущего дома рядом с объектом культурного наследия — «Доходным домом Н. Е. Парамонова». Также выявлены проблемы с парковочными местами и нарушения в области благоустройства: застройщик незаконно перекрыл тротуары и часть муниципальной земли. Разрешение на строительство, выданное в декабре 2023 года, было аннулировано департаментом архитектуры 7 марта 2025 года.