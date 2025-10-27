В Омске шахтёры и лётчики получили повышенные пенсионные надбавки

В октябре 2025 года Социальный фонд России произвёл перерасчёт надбавок к пенсиям для бывших шахтёров и лётчиков. Эти доплаты выплачиваются за вредные и тяжёлые условия труда в угольной промышленности и авиации, а их размер рассчитывается индивидуально, с учётом стажа, зарплаты и средней зарплаты по стране.
Для работников угольной промышленности и лётных экипажей гражданской авиации размер надбавки был увеличен. В результате перерасчёта, проведённого в октябре, бывшие шахтёры начали получать дополнительную выплату в размере 4 667 рублей (что на 790 рублей больше, чем ранее), а лётчики — 27 104 рубля (прибавка составила 2 636 рублей).
Отметим, что доплата пересматривается четыре раза в год. Для предотвращения возможных ошибок в расчётах сейчас готовится законопроект, который предложит новые правила для учёта взносов от работодателей. Новый механизм позволит засчитывать их на момент начисления, а не поступления в Соцфонд, что должно сократить количество перерасчётов.
Выплата этих увеличенных сумм уже состоялась в октябре, вместе с регулярными выплатами за этот месяц.