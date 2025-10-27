В Омске шахтёры и лётчики получили повышенные пенсионные надбавки

Отметим, что доплата пересматривается четыре раза в год. Для предотвращения возможных ошибок в расчётах сейчас готовится законопроект, который предложит новые правила для учёта взносов от работодателей. Новый механизм позволит засчитывать их на момент начисления, а не поступления в Соцфонд, что должно сократить количество перерасчётов.