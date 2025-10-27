Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась — власти

Накануне в Крыму сняли лимиты и ограничения на покупку бензина на 270 автозаправочных станциях, эта мера была введена из-за перебоев с поставками топлива. Актуальные адреса АЗС размещены на официальном портале правительства Республики Крым, а также на сайте министерства топлива и энергетики РК.