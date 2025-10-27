Ричмонд
Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась — власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. Различные виды топлива имеются в наличии на АЗС Крыма, ситуация с поставками бензина в регион стабилизировалась. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время ситуация с топливным обеспечением в Республике Крым стабилизировалась, продолжается накопление. На АЗС республики топливо представлено в полном сегменте», — сказал министр в ответ на запрос РИА Новости Крым.

Накануне в Крыму сняли лимиты и ограничения на покупку бензина на 270 автозаправочных станциях, эта мера была введена из-за перебоев с поставками топлива. Актуальные адреса АЗС размещены на официальном портале правительства Республики Крым, а также на сайте министерства топлива и энергетики РК.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.

