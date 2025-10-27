В Калининград прибыли элитные быки-производители, летевшие из США бизнес-классом

«Наибольшую ценность представляют не столько сами быки, сколько генетический потенциал, который они в себе содержат, — подчеркнул замгенерального директора селекционно-генетического центра “Интерген Рус”. — Все эти быки исследованы с помощью геномной оценки — это современный метод, позволяющий исследовать по ДНК животного те показатели, а их 75, которые являются ключевыми для качественного производства молока. Это показатели удоя, жира, белка, продуктивного долголетия животного. Все те признаки, которые позволяют обеспечить в стаде высокую эффективность производства молока и тем самым обеспечить жителей региона качественным продуктом на прилавках».