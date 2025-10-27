Ричмонд
В Калининград прибыли элитные быки-производители, летевшие из США бизнес-классом

Из 200 претендентов отобрали шестерых.

Источник: Клопс.ru

В Калининградскую область прибыла партия премиальных быков-производителей голштинской породы. Возраст животных — 9−10 месяцев. Об этом рассказал заместитель генерального директора селекционно-генетического центра «Интерген Рус» Антон Абрамов в эфире видеопроекта «Дом Советов».

Сейчас животные находятся на карантине, как того требуют ветеринарные правила. «Они должны находиться 30 дней после прибытия в отдельном помещении, чтобы с ними были проведены все необходимые ветеринарные мероприятия. И только после этого они будут перемещены в основное стадо и начнут активно производить генетический материал», — отметил Антон Абрамов.

Животновод подчеркнул, что быки проделали большой путь: «Сначала они перелетели через океан из Америки на самолёте в Шереметьево. На борт помещается всего шесть быков, и получается, что они летели к нам бизнес-классом. Затем их переместили в скотовозы и на пароме доставили в Калининградскую область».

Как сообщил Антон Абрамов, это быки очень высокого уровня. «Во всём мире они являются штучным товаром, — сказал он. — Это большое событие не только для селекционного центра или для Калининградской области, но и значительный вклад в развитие племенного животноводства и совершенствование генетического потенциала животных молочного направления для страны. Эти быки входят в топ-100 лучших».

Всего было 200 претендентов для отправки в Калининградскую область. Очень жёсткий отбор связан с исследованием потенциала животных.

«Наибольшую ценность представляют не столько сами быки, сколько генетический потенциал, который они в себе содержат, — подчеркнул замгенерального директора селекционно-генетического центра “Интерген Рус”. — Все эти быки исследованы с помощью геномной оценки — это современный метод, позволяющий исследовать по ДНК животного те показатели, а их 75, которые являются ключевыми для качественного производства молока. Это показатели удоя, жира, белка, продуктивного долголетия животного. Все те признаки, которые позволяют обеспечить в стаде высокую эффективность производства молока и тем самым обеспечить жителей региона качественным продуктом на прилавках».

По сообщению Антона Абрамова, на сегодняшний день на станции осеменения содержатся 84 быка. Помещения в целом рассчитаны на 96 животных.

Калининградские животноводы активно поставляют стельных нетелей в страны СНГ, где открываются новые молочные фермы.