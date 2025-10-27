«Белшина» около 40% продукции поставляет на экспорт

«Основными стратегическими рынками для нашего предприятия являются Республика Беларусь и Российская Федерация. Рынок Беларуси в стоимостном выражении занимает около 60% общего объема продаж, на экспорт поставляем около 40%. Что касается внутреннего рынка, то в ближайшей перспективе в планах предприятия — увеличить долю присутствия до 50%. Уже сегодня она составляет более 40%», — рассказала Анна Басаревская.