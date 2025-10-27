27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО «Белшина» около 40% продукции поставляет на экспорт, сообщила на пресс-конференции «Развитие автомобильной промышленности: модернизация, экологичность и экспортный потенциал» начальник бюро маркетинговых исследований и стратегического маркетинга предприятия Анна Басаревская, передает корреспондент БЕЛТА.
В Беларуси выпустили зимние шины премиум-класса с национальным орнаментом.
Анна Басаревская отметила, что ОАО «Белшина» продолжает укреплять позиции на внутреннем и внешнем рынках. В товарный портфель входит более 100 моделей шин для легковых автомобилей, около 20 моделей для легкогрузового транспорта, 150 моделей для грузового транспорта, в том числе самосвалов, более 90 моделей для сельскохозяйственной техники.
«Основными стратегическими рынками для нашего предприятия являются Республика Беларусь и Российская Федерация. Рынок Беларуси в стоимостном выражении занимает около 60% общего объема продаж, на экспорт поставляем около 40%. Что касается внутреннего рынка, то в ближайшей перспективе в планах предприятия — увеличить долю присутствия до 50%. Уже сегодня она составляет более 40%», — рассказала Анна Басаревская.
На Россию приходится около 90% экспорта. Также поставки осуществляются в Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Бангладеш, Венесуэлу и другие страны.
«Довольно перспективным сегментом для нас являются страны Африки. Ведется активная работа по возобновлению сотрудничества и увеличению объемов продаж в такие страны, как Египет, ЮАР, Зимбабве и др.», — сказала Анна Басаревская.
Предприятие сотрудничает с белорусскими автопроизводителями в сфере первичной комплектации. «Белшина» — главный поставщик шин в адрес таких флагманов машиностроения, как БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «АМКОДОР».
Расширяется ассортимент шин для эксплуатации в зимнем сезоне. -0-