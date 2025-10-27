По итогам Белорусско-казахстанского аграрного форума заключены контракты на более чем $90 млн

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам первого Белорусско-казахстанского аграрного форума заключены контракты на более чем $90 млн. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Алексей Богданов в эфире «Первого национального» телеканала, передает корреспондент БЕЛТА.
«Многие компании только познакомились, однако к форуму велась подготовка, проделана большая работа. Заключены реальные контракты и это только часть того, что удалось подписать в коротком периоде. По итогам сумма будет больше», — рассказал Алексей Богданов.
Промышленная кооперация и цифровизация. Какие направления сотрудничества развивают Беларусь и Казахстан.
Он также отметил, что идея проведения форума родилась после общения со многими местными аграриями: «Я как бывший работник сельского хозяйства увидел, что местные аграрии не знают того, что есть в Беларуси. Каждая страна ушла в своем развитии вперед, и нам необходимо презентовать друг другу, что у нас есть».
«Конечно, казахстанским коллегам интересно то, что мы у себя развиваем, тем более, политика страны направлена на уход от импортной зависимости и увеличение производства сельскохозяйственных товаров. По зерну Казахстан является одним из крупнейших экспортеров в мире, но в молочном производстве им еще нужно развиваться. И мы можем здесь вместе двигаться вперед», — подчеркнул посол.
Например, Беларусь может предложить Казахстану свои компетенции в оборудовании для доильных залов, конкурируя с немецкими и голландскими аналогами. «Есть хорошие зацепки за будущие программы, и мы хотели бы, чтобы в каждой области был дан старт определенным проектам и строили бы МТК по нашим технологиям и с нашей комплектацией», — резюмировал Алексей Богданов. -0-