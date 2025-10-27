По итогам Белорусско-казахстанского аграрного форума заключены контракты на более чем $90 млн

«Конечно, казахстанским коллегам интересно то, что мы у себя развиваем, тем более, политика страны направлена на уход от импортной зависимости и увеличение производства сельскохозяйственных товаров. По зерну Казахстан является одним из крупнейших экспортеров в мире, но в молочном производстве им еще нужно развиваться. И мы можем здесь вместе двигаться вперед», — подчеркнул посол.